POL-HI: e-Scooter-Fahrer fährt Kind an und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Am 05.05.23 gg. 14.40 Uhr kam es in der Hauptstraße, Nähe eines Bistros, zu einer Verkehrsunfallflucht. 2 Zeuginnen beobachteten einen weißen Transporter, der die Hauptstr. in Richtung Mahlerten befuhr. Hierbei touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter. Am geparkten Transporter entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Beide Zeuginnen, die mit ihren Kindern ...

