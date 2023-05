Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Unfall mit verletzter Radfahrerin am Stichkanal gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Schon am 01.05.2023 kam es auf einem Weg entlang des Stichkanals, in der Nähe des Hildesheimer Hafens, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrerinnen. Dabei wurde eine von ihnen leicht verletzt. Die zuständigen Ermittler aus dem 7. Fachkommissariat bitten in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren eine 54-jährige aus dem Landkreis und ihr Lebensgefährte um die Mittagszeit des Maifeiertags mit ihren Elektro-Rädern am Stichkanal unterwegs. Dabei habe die Frau eine andere, bislang unbekannte, Radfahrerin überholt. Während dieses Überholvorgangs sei die Unbekannte nach links ausgeschert, wodurch die 54-Jährige habe ausweichen müssen. Dabei sei sie auf dem dortigen Betonplattenweg in eine alte Bahnschiene geraten, sei gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Die andere Pedelec-Fahrerin soll ihre Fahrt indes fortgesetzt haben. Sie soll ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank sein. Ferner soll sie eine dunkelblonde Pagenfrisur haben, habe Trekkingschuhe und einen Helm getragen. Auch sie sei in Begleitung eines Mannes gewesen. Ferner soll noch ein weiteres, bereits älteres Paar den Weg befahren haben.

Die unbekannte Fahrradfahrerin, ihr Begleiter, das ältere Paar oder sonstige Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell