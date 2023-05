Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub in der Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagnachmittag, 04.05.2023, soll es gegen 15:30 Uhr in der Arnekenstraße zu einem Raub zum Nachteil von zwei Jugendlichen gekommen sein. Bei den Tätern soll es sich ebenfalls um Jugendliche gehandelt haben.

Nach vorliegenden Erkenntnissen soll sich die Tat auf dem Verbindungsweg zwischen der Arneken-Galerie und Galeria Kaufhof ereignet haben. Etwa in Höhe eines dortigen Cafes bzw. eines Pizza-Restaurants seien zwei 14 und 15 Jahre alte Hildesheimer von zwei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Unter Androhung von Gewalt wurde einem der Jugendlichen im weiteren Verlauf die Geldbörse entrissen. Anschließend seien die Täter in Richtung Fußgängerzone / Almsstraße geflohen.

Die Unbekannten sollen zwischen 16 und 17 Jahren alt und etwa 185 cm groß sein. Einer von ihnen sei mit einer Paris Saint-Germain-Hose, einem Paris Saint-Germain T-Shirt und einem weißen Cappy bekleidet gewesen. Er soll schwarze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart haben. Der andere Täter soll mit einer dunkelblauen Hose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine Bauchtasche mitgeführt. Seine schwarzen Haare seien zur Seite gegelt gewesen.

In der Fußgängerzone bzw. den umliegenden Gastronomiebetrieben sollen sich zur Vorfallzeit diverse Personen befunden haben. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell