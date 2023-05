POL-HI: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen auf der Ladestraße in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der letzten Nacht kam es zu einem Brand einer Grillhütte auf dem Gelände eines Sportvereins in der Straße An der Pottkuhle. Die Polizei nahm noch vor Ort einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen meldete eine Anwohnerin aus Ochtersum am Donnerstag (04.05.2023), gegen 04:00 Uhr, Feuerschein aus dem Bereich der VfV-Sportplätze. ...

