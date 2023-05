POL-HI: Winterreifen aus Garage entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - Lamspringe (lud) Am gestrigen Mittag, den 03.05.2023, konnte durch den Hinweis eines aufmerksamen Bürgers eine Trunkenheitsfahrt in Lamspringe beendet werden. Gegen 12:25 Uhr meldete ein Zeuge einen Autofahrer, welcher seinen Pkw im alkoholisierten Zustand führen soll. Der 63-jährige Autofahrer aus der Gemeinde Lamspringe konnte kurz darauf in der Straße Am Ehrenmal in 31195 Lamspringe festgestellt ...

