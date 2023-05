Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der letzten Nacht kam es zu einem Brand einer Grillhütte auf dem Gelände eines Sportvereins in der Straße An der Pottkuhle. Die Polizei nahm noch vor Ort einen 34-jährigen Tatverdächtigen fest.

Nach gegenwärtig vorliegenden Erkenntnissen meldete eine Anwohnerin aus Ochtersum am Donnerstag (04.05.2023), gegen 04:00 Uhr, Feuerschein aus dem Bereich der VfV-Sportplätze. Feuerwehr und Polizei rückten umgehend aus und trafen etwa zeitgleich am Einsatzort ein. Dabei stand ein Unterstand, der offenbar als Grillhütte diente, in Vollbrand. Im Nahbereich des Feuers trafen die Einsatzkräfte auf einen 34-jährigen Mann. Im Rahmen der Tatortaufnahme ergaben sich Hinweise, dass dieser als Verursacher des Brandes in Frage kommt. Die Ermittlungen zur Erhärtung des Tatverdachts dauern an.

Der Mann, der nach derzeitigem Kenntnisstand ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle in die Schützenwiese gebracht. Er befindet sich gegenwärtig weiter in polizeilichem Gewahrsam.

Die Grillhütte wurde durch das Feuer zerstört. Am Gebäude daneben entstand Sachschaden. Hier sind u.a. Fenster geborsten. Die Höhe des Schadens wurde vorerst auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell