Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl einer Rüttelplatte

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Voss-Straße (Sti). In der Nacht von dem 03.05.2023 auf den 04.05.2023 ist es in der Voss-Straße zu dem Diebstahl einer Rüttelplatte gekommen. Die Rüttelplatte war auf einem Feldweg zwischen der Voss-Straße und den Giftener Seen abgestellt. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Baumaschine ist davon auszugehen, dass der Diebstahl durch mehrere Täter begangen wurde und dass diese ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell