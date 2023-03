PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld aus Wohnung entwendet+++Einbruch in Fahrzeug+++Polizeibeamte mit Laserpointer geblendet+++Berauscht unterwegs+++

Hofheim (ots)

1. Bargeld aus Wohnung entwendet, Flörsheim, Hunsrückweg, Mittwoch, den 22.03.23, 19:00 Uhr bis Freitag, den 24.03.23, 14:30 Uhr

(jk)In der Zeit von Mittwoch bis Freitag wurde ein höherer Geldbetrag aus einer Wohnung entwendet. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Hierbei wurde zielgerichtet das versteckte Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt Ermittlungsgruppe der Pst. Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 - 54760 entgegen.

2. Einbruch in Fahrzeug, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Samstag, den 25.03.23, 13:50 Uhr bis 14:20 Uhr

(jk)In dem kurzen Zeitfenster wurden Bargeld und eine Tasche aus einem Fahrzeug entwendet. Möglicherweise wurde mittels eines Jammers verhindert, dass sich das Fahrzeug verschließt. Im Anschluss öffnete der Täter den Kofferraum und entwendete die Gegenstände.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Polizeibeamte mit Laserpointer geblendet, Kriftel, Parkstraße, Samstag, den 25.03.23, 19:58 Uhr

(jk)Während der Fahrt im Streifenwagen wurden zwei Beamte der Polizeistation Hofheim mit einem Laserpointer im Gesicht getroffen und kurzzeitig geblendet. Glücklicherweise wurden die Beamten hierbei nicht verletzt und es kam zu keiner Gefahrensituation im Straßenverkehr. Die Person mit dem Laserpointer konnte kontrolliert werden und muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Berauscht unterwegs, Hofheim, Schmelzweg, Samstag, den 25.03.23, 23:45 Uhr

(jk)Eine Polizeistreife aus Hofheim kontrollierte am Samstagabend einen grauen Ford in Hofheim, der auf dem Schmelzweg unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. In der Befragung räumte der Fahrer ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. Der Mann kam für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation Hofheim und wurde nach Einleitung des entsprechenden Strafverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Alkoholisiert unterwegs, Bad Soden, Sulzbacher Straße Sonntag, den 26.03.23, 01:50 Uhr

(jk)Zu einer weiteren Blutentnahme kam es in Eschborn, nachdem einer Streife der Polizeistation Eschborn ein Peugeot in Bad Soden, aufgrund der Fahrweise auffiel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei der 26-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach den entsprechenden Maßnahmen auf der Polizeistation in Eschborn, wurde auch sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

