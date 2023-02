Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Museum gescheitert

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01.02.2023, wurde ein 38-jähriger Mann festgenommen, nachdem er gewaltsam in ein Museum in der Viktoriastraße eingedrungen war. Der polizeibekannte Mann ging noch am selben Tag in Haft.

Gegen 02:50 Uhr informierte eine Sicherheitsfirma die Leitstelle der Polizei über einen ausgelösten Einbruchsalarm in einem Museum. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurz darauf am besagten Gebäude ein. Vor der gewaltsam geöffneten Eingangstür stießen die Beamten auf abgelegtes Gepäck. Im Gebäude konnten sie den Einbrecher, einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, auf frischer Tat feststellen und festnehmen.

Der polizeibekannte Mann war wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben und trat seine Ersatzfreiheitsstrafe noch am Mittwochvormittag an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell