POL-BI: Rotlichtfahrt eines E-Scooter-Fahrers endet im Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Dienstagmittag, den 31.01.2023, fuhr ein E-Scooter-Fahrer bei Rot in eine Einmündung. Bei dem Zusammenstoß mit einem PKW erlitt er schwere Verletzungen.

Ein 32-jähriger Bielefelder war gegen 13:55 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Werner-Bock-Straße in Richtung Am Stadtholz unterwegs. Ohne zu halten passierte er einen vor der roten Fußgängerampel wartenden Fußgänger und querte die Fahrbahn der Straße Am Stadtholz. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem Hyundai einer 49-jährigen Bielefelderin zusammen, die bei Grün die Straße Am Stadtholz in Richtung Eckendorfer Straße befuhr. Der 32-Jährige kam bei dem Unfall zu Fall und erlitt schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

