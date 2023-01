Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher kommen über Balkon

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von 06:00 Uhr und 12:30 Uhr brachen Unbekannte am Sonntag (22.10) in eine Wohnung an der Schnellmarkstraße ein. Die Täter kletterten auf den Balkon einer Wohnung in der ersten Etage und brachen die Tür auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, ob sie dabei Beute erlangten ist bisher unklar.

