Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Breckerfeld (ots)

Am 20.01.2023, um 17:50 Uhr, befuhr der 61-jährige Unfallverursacher aus Wipperfürth mit seinem Pkw Ford Mondeo die Deller Straße aus Fahrtrichtung Ennepetal kommend in Fahrtrichtung Breckerfeld. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Deller Straße/ Hagener Straße, übersah er die im Kreisverkehr bereits befindliche 26-Jährige aus Halver in ihrem Pkw Kia Rio. Bei dem Zusammenstoß wurden die 26-jährige Fahrerin sowie ihr 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 26-jährige Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

