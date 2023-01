POL-EN: Sprockhövel- Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn

Hattingen (ots) - Am Donnerstag brachen Unbekannte in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Pannhütter Straße ein. Die Täter brachen die Holzeingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen, ob sie Beute erlangten, ist bisher jedoch unklar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

