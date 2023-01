Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Schwelm (ots)

Am 21.01.2023, um 17:55 Uhr, befuhr der 20-jährige Schwelmer mit seinem VW Caddy die Untermauerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Obermauerstraße biegt der Unfallverursacher bei Grünlicht nach rechts ab und übersieht dabei zwei die Fahrbahn überquerende Fußgängerinnen. Durch den Zusammenstoß fallen die 55-jährige Bochumerin und die 58-jährige Schwelmerin zu Boden und verletzen sich dabei leicht. Die beiden leicht verletzten Frauen wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

