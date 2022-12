Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, B 62 (ots)

Am Di., 20.12.2022, gegen 13:28 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford EcoSport die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels. Unmittelbar hinter der Ortslage Frankenthal beabsichtigte er auf einer ca. 350 Meter langen Geraden einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Während des Überholvorganges kamen ihm ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Skoda Octavia und nachfolgend eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines ebenfalls Pkw Skoda Octavia entgegen, die er zuvor aufgrund des unübersichtlichen Straßenverlaufs nicht gesehen hatte. Um einen Frontalzusammenstoß mit diesen zu vermeiden, lenkte er sein Fahrzeug nach links von der Straße und geriet dabei in die dortige Böschung. Die beiden entgegenkommenden Fahrzeugführer gaben an, dass sie beide eine Vollbremsung eingeleitet hätten, um eine Kollision zu vermeiden. An dem Pkw des Unfallverursachers entstand ca. 6000,-EUR Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Der am Unfall beteiligte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er wird gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

