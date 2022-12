Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion einer Gasttherme in 17159 Dargun

Demmin (ots)

Am 24.12.2022 gegen 19:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte die Explosion einer Gasttherme in der Straße "Am Forsthof" in 17159 Dargun gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. In einem Mehrfamilienhaus war der Heizkessel einer Gastherme des Mehrfamilienhauses explodiert. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden alle Bewohner des 14 Mietparteien-Wohnhauses vorsorglich evakuiert. Anschließend wurde die Heizungsanlage durch einen Heizungstechniker überprüft. Dieser geht bei der Explosion von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage aus. Dieser Heizungsanlage wurde bis zum Ende der Reparatur außer Betrieb genommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Da die Heizungsanlage außer Betrieb gesetzt wurde kommen die Bewohner des Wohnhauses bis zum Ende der Reparatur bei Bekannten unter. Personen wurden keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

