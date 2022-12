Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Waschmaschine in Binz

Sassnitz (ots)

Am 24.12.2022, gegen 14:10 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Wohnungsbrand in Binz. Bei Eintreffen der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Binz bereits im Einsatz. Die Bewohner des Hauses mit zehn Mietparteien hatten ihre Wohnungen bereits verlassen, nachdem sie von anderen Mietern gewarnt worden waren. Anschließend konnte der Brandort ausfindig gemacht werden. Glücklicherweise war lediglich eine Waschmaschine "heiß" gelaufen. Diese wurde bereits zuvor durch den Eigentümer gelöscht. Im Anschluss an den Feuerwehreinsatz konnten alle Mieter des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Über den Schaden an der Waschmaschine hinaus gab es keinerlei weitere Schäden. Im Einsatz waren 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Binz. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

