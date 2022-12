Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Vollrathsruhe - Zeugen gesucht

Waren (ots)

Am 24.12.2022, gegen 00:07 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein aufgesprengter Zigarettenautomat in 17194 Vollrathsruhe, Straße des Friedens 10 gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein freistehender Zigarettenautomat gegen 00:05 Uhr durch zwei unbekannte Täter, auf bisher unbekannter Weise, aufgesprengt. Im Anschluss stiegen die Täter in einen entfernt geparkten dunklen PKW Kombi und fuhren in Richtung Malchow davon. Der Zigarettenautomat wurde durch die Explosion komplett zerstört. Zu Beschädigungen im Umfeld ist es nicht gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten Zigarettenschachteln in unbekannter Menge. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg kam zur Spurensuche- und Sicherung zum Einsatz. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter der 03991 1760 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell