Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte stellen einen Wäscheständer auf die Straße

Malchin (ots)

Am 23.12.2022 gegen 22:10 Uhr kam es auf der B194 (ortsdurchfahrt Basepohl) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei befuhr die 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Citroen die B194 aus Richtung Borrentin kommend in Richtung Stavenhagen. Dabei übersah sie in der Dunkelheit einen Wäscheständer, welcher mitten auf der Fahrbahn abgestellt wurde. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wäscheständer. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR. Die Polizei geht beim Aufstellen des Wäscheständers von einer vorsätzlichen Tat aus und ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994 231100 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell