POL-BI: Diebstahl - Fahrrad bleibt dunkel

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Dienstagmittag, den 31.01.2023, fuhr ein E-Scooter-Fahrer bei Rot in eine Einmündung. Bei dem Zusammenstoß mit einem PKW erlitt er schwere Verletzungen. Ein 32-jähriger Bielefelder war gegen 13:55 Uhr auf einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Werner-Bock-Straße in Richtung Am Stadtholz unterwegs. Ohne zu halten passierte er einen vor der roten Fußgängerampel wartenden ...

