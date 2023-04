POL-AA: Wolpertshausen: Ein tödlich Verletzter und mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf der A6

Aalen (ots) - Aalen: Sachbeschädigung an Kindergarten Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr wurde bemerkt, dass Vandalen auf einem Spielplatz in der Friedrichstraße wüteten. Die bislang Unbekannten beschmutzten Spielgeräte mit dem Schaum eines Feuerlöschers und beschädigten, beim Versuch in eine Gartenhütte einzubrechen, die Hüttentür. Zeugen des Vorfalls werden gebeten ...

