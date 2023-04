Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: LKW-Batterien entwendet

Ein Unbekannter entwendete zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr aus zwei auf einem Betriebsgelände in der Straße In den Kreidenäckern abgestellten LKW jeweils die jeweiligen Batterien.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Autoscheibe mit Stein eingeworfen

Zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 10:34 Uhr am Mittwoch warf ein Unbekannter bei einem auf einem Stellplatz in der Julie-Pöhler-Straße geparkten Hyundai Kona die Heckscheibe mit einem Stein ein. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall: Zwei Verletzte bei Unfall mit drei PKW

Gegen 11:40 Uhr am Mittwoch stand ein 64-Jähriger mit seinem VW vor einer 25-järigen Opel-Fahrerin in der Salinenstraße an einer roten Ampel. Ein 44-jähriger Renault-Fahrer fuhr ebenfalls auf die Ampel zu, erkannte aber die beiden stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf den VW aufgeschoben. Die Opel-Fahrerin, sowie ihr 62 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in eine Klink verbracht werden. An den drei PKW entstand Sachschaden von insgesamt 11.500 Euro.

Ilshofen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr befuhr ein 71-Jähriger als letzter einer vierköpfigen Radgruppe den Langäckerweg. Dabei kam er aufgrund von Unebenheiten zu Fall und verletzte sich schwer. Der Mann wurde anschließend in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell