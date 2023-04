Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vandalismus an Amtsgebäude und Gaststätte - Unfälle - Pressemeldung der Polizei Stuttgart

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Unfallflucht

In der Wiesenstraße ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen einen dort geparkten Ford Fokus und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend flüchtete er ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

1500 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 18 Uhr ereignete. Ein Unbekannter stieß auf einem Parkdeck in der Künkelinstraße gegen einen Pkw Fiat 500 und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schorndorf: Farbschmiererei

Das Gebäude des Finanzamts in der Joh.-Phil.-Palm-Straße wurden zwischen Dienstag und Mittwoch mit Farbe besprüht. Durch die angebrachten Schriftzüge wurde ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht. Die Polizei in Schorndorf nimmt sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Sprayer unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Vandalismus in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Lutherstraße wurden am Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr mutwillig beschädigt. Mehrere Personen begaben sich über eine Außentreppe auf die im ersten Stockwerk befindliche Außenterrasse der Gaststätte und besprühten Wände sowie die Stühle und Tische der Außenwirtschaft. Zudem wurde zwei Fensterscheiben eingeschlagen. Bei der Tat wurde erheblicher Sachschaden verursacht, der auf 10.000 Euro beziffert wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Anwohner oder Passanten, denen zur Tatzeit am Tatort oder auch im weiteren Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bitte mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch gegen 11:20 Uhr beim Rückwärtsausparken in einer Tiefgarage in der Strümpfelbacher Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Vier Verletzte bei Unfall auf der B29

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 18 Uhr die B29 in Richtung Aalen. Auf Höhe Hebsack bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autofahrer bremsen mussten und fuhr auf den Mercedes eines 52 Jahre alten Autofahrers auf. Der Mercedes wurde anschließend durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm fahrenden VW eines 54-Jährigen aufgeschoben. Ein hinter dem BMW fahrender 33-jähriger Chevrolet-Fahrer kollidierte beim Versuch, dem Unfallgeschehen auszuweichen, mit der Mittelleitplanke. Der Unfallverursacher und seine 34-jährige Beifahrerin sowie der Mercedes-Fahrer und seine 52 Jahre alte Beifahrerin erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der BMW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Die B29 musste bis ca. 19:45 Uhr in Richtung Aalen komplett gesperrt werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bandendiebstahl aufgedeckt - Drei mutmaßliche Mitglieder in Haft

Polizeibeamte haben am Dienstag (04.04.2023) zwei Wohnungen in Möglingen durchsucht und drei Männer im Alter von 22, 28 und 31 Jahren festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich seit März 2022 zur Begehung von Fahrrad-, Pedelec-, sowie E-Scooter-Diebstählen und Baustelleneinbrüchen zusammengeschlossen und das Diebesgut in Rumänien weiterverkauft zu haben. Durch umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie des Polizeipräsidiums Stuttgart, bei denen auch das Polizeipräsidium Ludwigsburg sowie das Polizeipräsidium Aalen und die rumänische Polizei beteiligt waren, gelang es, der Bande bislang 24 Taten in Stuttgart sowie im Landkreis Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis nachzuweisen. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden müssen. Der Gesamtschaden liegt derzeitigen Schätzungen zufolge bei mehreren Zehntausend Euro. Die drei 22, 28 und 31 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen wurden im Laufe des Dienstags der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die die bereits erlassenen Haftbefehle bestätigte und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111

