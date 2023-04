Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Einbrüche - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an Kindergarten

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr wurde bemerkt, dass Vandalen auf einem Spielplatz in der Friedrichstraße wüteten. Die bislang Unbekannten beschmutzten Spielgeräte mit dem Schaum eines Feuerlöschers und beschädigten, beim Versuch in eine Gartenhütte einzubrechen, die Hüttentür. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch missachtete ein 84-jähriger Fiat-Fahrer gegen 19:40 Uhr auf der Bürgermeister-Bosch-Straße die Vorfahrt eines von rechts herannahenden VW eines 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 11.500 Euro entstand.

Bopfingen: Unfall mit vier beteiligten PKW

Drei Leichtverletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 36.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16:20 Uhr auf der B29 zwischen Aufhausen und Bopfingen Oberdorf ereignete. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr die B29 von Aufhausen in Richtung Bopfingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr sie kurz vor dem Ortsbeginn auf einen stehenden Audi eines ebenfalls 37-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf einen vor ihm stehenden VW und einen Smart aufgeschoben.

Stödlen: Fahrzeugbrand

Am Mittwoch parkte eine 37-Jährige ihren VW vor einem Wohnhaus in der Tannhausener Straße ab. Als sie gegen 18:50 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stand ihr linkes Hinterrad in Brand. Der Versuch den Brand selbstständig zu löschen gelang nicht, weshalb die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Unterstützung gerufen wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei Ellwangen bittet um sachdienliche Hinweise unter 07961/9300.

Ellwangen: Einbruch in Gasthof

Ein Einbrecher hat sich am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr vermutlich in einen Gasthof im Sebastiansgraben einschließen lassen und sich anschließend Zutritt durch den Keller in die Küche verschafft. Da er dort keine wertvollen Gegenstände fand, entwendete er eine Dose Energydrink und flüchtete anschließend durch die Kellertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Lorch: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 23 Uhr ein Fahrrad, das an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestellt war, entwendet. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Waldstetten: Einbruch in Sportanlage

Bislang Unbekannte verschafften sich am Mittwoch gegen 2 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Sportanlage in der Robert-Bosch-Straße. Vermutlich gelangten die Einbrecher über ein Beachvolleyballfeld, durch Aufhebeln der Hintertür, ins Gebäude. Dort durchsuchten sie ein Büro sowie den Kassenbereich. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Tresor in einem weiteren Büroraum und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 10.000 Euro. Wer hat im Bereich der Sportanlage verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag um 15.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hyundai, der zu diesem Zeitpunkt auf einem Kundenparkplatz einer Bank in der Weilerstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell