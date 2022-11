Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mazda CX 5 entwendet

Hagenow (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag zu Samstag in Hagenow einen weißen Mazda CX 5 entwendet. Der Fahrzeughalter hatte sein Fahrzeug am 11.11.2022 gegen 18:00 Uhr in der Möllner Straße in Hagenow abgestellt. Am 12.11.2022 bemerkte der 50-Jährige dann um 05:30 Uhr den Diebstahl seines Pkw. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem entwendeten Fahrzeug ein. Der Zeitwert wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell