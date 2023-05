Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeistation Gronau in neuen Räumen

Hildesheim (ots)

GRONAU - (jpm) Nach 21 Jahren in der Ladestraße ist die Polizeistation Gronau in dieser Woche in neue Räumlichkeiten in die Blanke Straße 9 umgezogen.

Die neuen Räume wurden am 04.05.2023 im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell eingeweiht, bei der u.a. der Samtgemeindebürgermeister Volker Senftleben, Inspektionsleiter Michael Weiner und die Leiterin des Polizeikommissariats Elze, Tina Schmidt, zugegen waren.

Aus Sicht von Polizeihauptkommissarin Tina Schmidt bringt der neue Standort zwei entscheidende Vorteile mit sich: Zum einen die kürzeren Wege zu bereits im Ortskern ansässigen Institutionen und einen damit verbundenen schnelleren Informationsaustausch und zum anderen den Ausbau einer bürgernahen Polizeiarbeit mit dem Ziel, dass Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiterhin kontinuierlich zu stärken.

Die beiden Stationsbeamten, Polizeihauptkommissar Norbert Ossenkopp und Polizeioberkommissar Steffen Knust, stehen den Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner montags bis donnerstags, von 07:30 Uhr - 15:30 Uhr, und freitags, von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr, zur Verfügung. Telefonisch ist die Station weiterhin unter der Nr. 05182/92337-0 zu erreichen.

Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Polizeikommissariat Elze unter 05068/9303-0.

In dringenden Notfällen ist der Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell