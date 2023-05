Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - 2 Zeuginnen zu Unfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 05.05.23 gg. 14.40 Uhr kam es in der Hauptstraße, Nähe eines Bistros, zu einer Verkehrsunfallflucht. 2 Zeuginnen beobachteten einen weißen Transporter, der die Hauptstr. in Richtung Mahlerten befuhr. Hierbei touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter. Am geparkten Transporter entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Beide Zeuginnen, die mit ihren Kindern unterwegs waren, sprachen hiernach mit einem Knallzeugen über ihre Beobachtung. Leider kontaktierten sie nicht die Polizei und hinterließen auch ihre Daten nicht bei dem Knallzeugen. Beide Frauen werden gebeten mit der Polizei Sarstedt in Kontakt zu treten, da sie wichtige Zeugen sind. Tel.: 05066/9850.

