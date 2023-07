Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Taschendiebstahl Am Dienstag, 11. Juli 2023, gegen 13:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus der Handtasche einer 50-jährigen Vechtaerin die Geldbörse. Die Vechtaerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Einzelhandelsgeschäft in Vechta an der Großen Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen. Vechta - Taschendiebstahl Am Montag, 10. ...

mehr