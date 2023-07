Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, wurde in Garrel an der Friesoyther Straße ein PKW kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis erloschen war. Es waren zu stark abgedunkelte Heckleuchten verbaut, weshalb es zu Beeinträchtigungen der Verkehrstauglichkeit kam.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 13. Juli 2023 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem PKW die Emsteker Straße in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen Samstag, 08. Juli 2023, 17:00 Uhr und Donnerstag, 13. Juli 2023, 12:00 Uhr drangen unbekannte Personen in ein Wohnhaus in Löningen an der Dustfelder Straße ein und entwendeten dort diverse Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

