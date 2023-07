Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 07:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Friesoyther die Friesoyther Straße in Richtung Markhausen. Ihm entgegen kam ein PKW. In einer Kurve wurde der entgegenkommende PKW auf seinen Fahrstreifen hinausgetragen, weshalb der 18-jährige Autofahrer nach rechts ausweichen musste und dort die Schutzplanke touchierte. Am PKW des 18-jährigen Mannes entstand hierdurch ein Schaden von ca. 3.000,- EUR. Der entgegenkommende PKW, zu dem keine näheren Einzelheiten genannt werden können, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, gegen 20:20 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter den PKW eines 28-jährigen Friesoythers in der Straße Grüner Hof in Friesoythe. Anschließend beleidigte er den 28-jährigen Mann und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und identifiziert werden. Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

