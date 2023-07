Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Polizei erwischt tatverdächtigen Pedelec-Dieb

Am Donnerstag, 13. Juli 2023, zwischen 20.15 Uhr und 22.55 Uhr wurden zwei Pedelecs in der Hauptstraße entwendet, welche bei einem Gasthaus standen.

Im Rahmen der Fahndung nach den entwendeten Pedelecs fiel den Polizeibeamten gegen 23.30 Uhr ein 48-jähriger Mann auf, der nur zeitlich begrenzt im Landkreis Vechta wohnhaft ist, welcher den Gehweg der Schwichteler Straße in Richtung Deindrup ohne Licht und in unsicherer Fahrweise, mit einer Bierdose in der Hand, befuhr. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ein. Zudem ergab sich der Verdacht, dass es sich um ein mutmaßlich entwendete Fahrrad handeln könnte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann dann entlassen.

Doch wenige Stunden später, gegen 3.40 Uhr, fiel der 48-jährige Mann den Polizeibeamten erneut im Rahmen der Streife auf. Diesmal trafen sie ihn in der Raiffeisenstraße an. Hier führte er eines der zuvor entwendeten Pedelecs schiebend mit sich. Und auch das andere entwendete Pedelec konnte in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Die Pedelecs wurden sichergestellt und der Mann zunächst zur Dienststelle nach Vechta gebracht. Auf Antrag der StA Oldenburg wurde durch einen Richter ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher heute durchgesetzt wurde. Hier konnten keine weiteren, nennenswerten Beweismittel aufgefunden werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er wieder entlassen. Die Pedelecs konnten mittlerweile den Eigentümern wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell