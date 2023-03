POL-PPWP: Vermisstensuche nach 63-Jährigem

Kaiserslautern (ots) - Ein Einbruch ist der Polizei am Sonntagabend vom Fackelrondell gemeldet worden. Ein Zeuge verständigte gegen 18.45 Uhr die Streife, nachdem er einen Einbruch in ein Geschäft in der Mall beobachtet hatte. Die ausgerückten Polizeibeamten konnten wenig später im näheren Umfeld des Tatorts eine Gruppe mit mehreren Jugendlichen ausfindig machen. Sie gaben an, dass der Täter nicht mehr vor Ort sei, ...

mehr