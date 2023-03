POL-PPWP: Mit Schreckschusswaffe gefeuert

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Sonntagabend in die Eisenbahnstraße gerufen worden. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 20:30 Uhr auf einen alkoholisierten 57-Jährigen. Dieser legte ein sehr sprunghaftes Verhalten an den Tag. Er versuchte mehrfach vor Autos zu springen, was die Polizisten verhindern konnten. Da der 57-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und über Beschwerden im Brustkorb klagte, wurde der ...

