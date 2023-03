Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Randalierer

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Sonntagabend in die Eisenbahnstraße gerufen worden. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen gegen 20:30 Uhr auf einen alkoholisierten 57-Jährigen. Dieser legte ein sehr sprunghaftes Verhalten an den Tag. Er versuchte mehrfach vor Autos zu springen, was die Polizisten verhindern konnten. Da der 57-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und über Beschwerden im Brustkorb klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugerufen, der ihn in eine Fachklinik brachte. Ein dort durchgeführter Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 1,29 Promille. |elz

