POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Davenportplatz den Katalysator eines Opel Astra gestohlen. Der blaue Wagen war von seinem Besitzer am Wochenende an der Straße abgestellt worden. Der Diebstahl wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr festgestellt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

