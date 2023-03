Kaiserslautern (ots) - Am Freitag, 03.03.2023, gegen 23:40 Uhr handelte sich ein 22-jähriger Mann Ärger ein, da er seine Notdurft mitten in der Marktstraße/Fußgängerzone verrichtete. Ihm wurde durch die Einsatzkräfte ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen, was diesen veranlasste, die Einsatzkräfte zu beleidigen. Bei der Verbringung in den Gewahrsamsbereich ...

