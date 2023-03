Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 03.03.2023, 21:30 Uhr bis Samstag, 04.03.2023, 06:10 Uhr parkte ein 48-jähriger Mann den PKW auf einem Parkplatz in der Straße Am Gusswerk in Kaiserslautern. Als er wieder an seinen PKW zurückkehrte, stelle er aufgrund der Geräusche des PKW fest, dass bisher unbekannte Täter mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator entfernt hatten. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben könne, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

