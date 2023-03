POL-PPWP: Mehrere abgelaufene Versicherungskennzeichen festgestellt - auf Grün folgt Schwarz

Kaiserslautern (ots) - Am Freitag, 03.03.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:47 Uhr betraten zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren einen Einkaufsmarkt in der Augustastraße. Dort deponierte sie ihre Schulrucksäcke in Schließfächern, welche sich im Eingangsbereich befanden. Als sie nach dem Einkauf zu den Schließfächern zurückkehrten, stellten sie fest, dass ein Rucksack entwendet wurde. In diesem befand ...

mehr