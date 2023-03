Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Notdurft verrichtet und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, 03.03.2023, gegen 23:40 Uhr handelte sich ein 22-jähriger Mann Ärger ein, da er seine Notdurft mitten in der Marktstraße/Fußgängerzone verrichtete. Ihm wurde durch die Einsatzkräfte ein Platzverweis erteilt, welchem er nicht nachkam. Daher wurde der Mann in Gewahrsam genommen, was diesen veranlasste, die Einsatzkräfte zu beleidigen. Bei der Verbringung in den Gewahrsamsbereich versuchte der Mann zudem einem Beamten gegen den Kopf zu treten, was jedoch misslang. Da der Mann unter deutlicher alkoholischer Beeinflussung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.|wey

