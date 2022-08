Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Selters (ots)

Am Montag, den 15.08.2022 zwischen circa 06:30 und 08:30 Uhr, wurde ein in der Waldstraße am Fahrbahnrand parkender PKW durch ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der parkende PKW wurde erheblich beschädigt, daher dürfte am verursachenden Fahrzeug ebenfalls ein merklicher Schaden entstanden sein. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur, Tel.: 02602 92260, zu melden.

