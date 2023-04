POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Holzwickede (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (12.04.2023) kam es in einer Senioreneinrichtung an der Louvierstraße zu einem Wohnungsbrand. Gegen 3.30 Uhr bemerkten Zeugen den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die löschte das Feuer in der Erdgeschosswohnung und barg den 83-jährigen Bewohner unter Reanimation aus der Brandstelle. Der Mann verstarb noch vor Ort. ...

