Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl In der Zeit von Donnerstag 19:30 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Rosenbogen im Wert von ca. 90 Euro aus dem Vorgarten eines Wohnhauses am Ritzereiweg in Cloppenburg. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Telefon 04471/1860-0 zu melden. ...

