POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15./16.07.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Körperverletzung Am Sonntag gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf dem Schützenfest in Löningen. Hier schlug ein 22-jähriger Löninger auf einen 26-jährigen Osnabrücker ein und verletzte diesen im Gesicht. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Bedrohung Zu einem Einsatz wurde die Polizei in Cloppenburg am Samstag ...

mehr