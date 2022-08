Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt "Pedelec- und Fahrradfahrer"

Krefeld (ots)

Am Dienstag (30. August 2022) hat die Polizei Krefeld verstärkt Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt. Ziel war es, die Sicherheit von Rad- und Pedelec-Fahrern weiter zu erhöhen.

Es gab mehrere Kontroll- und Messstellen; unter anderem am Ricarda-Huch-Gymnasium auf der Moerser Straße, am Schulzentrum Horkesgath oder auch am Schulzentrum Arndt-Gymnasium.

In der Zeit von 10 bis 18 Uhr wurden insgesamt fast 440 Verstöße im Straßenverkehr festgestellt. Die meisten Verstöße registrierten die Beamten an der Moerser Straße. Allein hier waren von rund 2230 kontrollierten Fahrzeugen 240 Menschen zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein Audi-Fahrer, der mit fast 60 Km/h an der Kontrollstelle vorbeifuhr, wo nur Tempo 30 erlaubt ist. Er muss mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem Punkt in der Flensburger "Verkehrssünderdatei" rechnen. Eine Person war zudem mit dem Handy am Steuer unterwegs; fünf Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt.

Bei den kontrollierten Rad- und Pedelec-Fahrern gab es die meisten Verstöße an der Hochstraße im Bereich der Fußgängerzone. Über 70 Menschen bekommen Post wegen eines Verwarngeldes oder einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Weil die Zahl der Verkehrsunfälle in Verbindung mit Rad- und Pedelec-Fahrern in den letzten zwölf Monaten um mehr als 100 Prozent gestiegen sind, werden wir auch künftig Schwerpunktkontrollen dieser Art durchführen. (296)

