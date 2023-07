Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 15.07.2023-16.07.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf dem Schützenfest in Löningen. Hier schlug ein 22-jähriger Löninger auf einen 26-jährigen Osnabrücker ein und verletzte diesen im Gesicht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Bedrohung Zu einem Einsatz wurde die Polizei in Cloppenburg am Samstag gegen 13:30 Uhr in die Fresienstraße gerufen. Hier - so hieß es zunächst - soll es zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Als gesichert angesehen werden kann, dass ein 48-jähriger Cloppenburger mit seinem Audi A3 auf der Fresienstraße fuhr und ein 38-jähriger Cloppenburger gemeinsam mit seinen beiden Töchtern zu Fuß unterwegs war. Ab diesem Moment gingen die Darstellungen der Beteiligten auseinander. Der 48-Jährige gab an, dass der PKW ihn am Arm touchiert habe und anschließend geflüchtet sei. Der 398-Jährige widerum gab an, dass der Fußgänger auf der Straße gegangen sei, gegen den Spiegel des PKW geschlagen habe und anschließend den Fahrer bedroht habe. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Höltinghausen - Diebstahl aus Sporthalle Am Samstag zwischen 16:30 Uhr und 19:50 Uhr wurden durch unbekannte Täter in der Sporthalle in Höltinghausen mehrere Sporttaschen durchwühlt. Hierbei wurden mehrere Geldbörsen und eine hochwertige Armbanduhr entwendet. Zudem wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet und aus dem dazugehörigen PKW eine weitere Geldbörse entwendet. Auch hier sucht die Polizei Zeugen und bitte um Hinweise an die Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180.

Cloppenburg - Diebstahl

Am Samstag gegen 23:30 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei Männer beobachtet, wie sie bei einem Baufachhandel an der Löninger Straße mehrere Kunststoffkanister entwendeten. Die beiden Männer, ein 27-Jähriger aus Cloppenburg und ein 19-Jähriger aus Molbergen konnten durch die Polizei im Verlauf der Fahndung angetroffen und das Diebesgut im Wert von ca. 50 Euro sichergestellt werden.

Löningen - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 09:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten eines Gestüts am Neuekamp in Löningen ein. Hier wurden die Räumlichkeit durchwühlt und eine Tasche mit Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Löningen unter Telefon 05432/803840 zu melden.

Garrel - Bandendiebstahl

Am Samstag gegen 15:30 Uhr versuchten vier männliche Täter den REWE-Markt in Garrel mit einem vollen Einkaufswagen durch die Gemüseabteilung zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Das Verkaufspersonal konnte dies verhindern und einen der Täter festhalten. Die anderen drei Täter flüchteten ohne Beute aus dem Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Gesamtwert der Waren in dem Einkaufswagen betrug circa 450 Euro. Der festgehaltene Täter, ein 22-Jähriger aus Garrel, wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle nach Cloppenburg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Höltinghausen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Anfang Juli bis Sonntag einen Zigarettenautomaten im Außenbereich einer Gaststätte an der Hauptstraße in Höltinghausen auf und entwendeten den Inhalt. Über die Höhe des Diebesgutes kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter Telefon 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen Am Samstag gegen 16:00 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei Löningen einen BMW 430i, der die Langenstraße in Löningen in Richtung Südtangente befuhr. Als die Beamten den BMW kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung wurden durch den BMW-Fahrer mehrere Personen gefährdet. Der Fahrer konnte zunächst fliehen, jedoch im Nachgang ermittelt werden. Es handelt sich um einen 23-Jährigen aus Löningen. Er besitzt keine Fahrerlaubnis, weshalb ihn nun gleich mehrere Strafverfahren erwarten. Auch gegen den Halter des Fahrzeuges, einen 36-jährigen Löninger ermitteln die Beamten. Dieser hat die Fahrt des 23-Jährigen zugelassen.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 22:00 Uhr stoppte die Polizei aus Löningen eine 53-jährige Frau aus Lastrup. Diese befuhr mit ihrem VW Golf die Wallstraße in Lastrup. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten den Führerschein der Frau sowie den Fahrzeugschlüssel sicher, ließen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen und untersagten die Weiterfahrt.

