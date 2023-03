Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann wirft Gegenstände nach Sicherheitsmitarbeiter - Bundespolizei ermittelt

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (59) beleidigte am Mittwochabend (01. März) Mitarbeiterinnen der Sicherheitsfirma Stölting auf sexueller Basis im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein Arbeitskollege (46) ging dazwischen und wurde mit einer Flasche und einer Brille beworfen. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der 59-jährige türkische Staatsangehörige beleidigte Mitarbeiterinnen der Sicherheitsfirma mit sexistischen Kraftausdrücken. Der 46-jährige Deutsche Arbeitskollege ging dazwischen und forderte ihn auf, die Beleidigungen zu unterlassen. Der Tatverdächtige kam näher und schubste den Geschädigten, warf eine Plastikflasche in seine Richtung, die ihn verfehlte sowie eine Brille, die ihn im Gesicht traf. Daraufhin brachte der 46-Jährige den Verdächtigen zu Boden und fesselte diesen. Zwischenzeitlich trafen die eingesetzten Beamte der Bundespolizei ein und führten ihn auf das Bundespolizeirevier am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der 59-Jährige äußerte weitere Straftaten begehen zu wollen und wurde durch die Uniformierten in Unterbindungsgewahrsam genommen.

Ein angeforderter Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit und ließ den Mann aufgrund von psychischen Auffälligkeiten in eine psychiatrische Einrichtung unterbringen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell