Goch (ots) - Im Zeitraum von Freitag (02. September 2022), 17:45Uhr bis Samstag (03. September 2022), 07:50, kam es in Goch zu einem Einbruch in das Büro eines Einzelhandels an der Hommersumer Straße. Der oder die Täter hebelten zwei Türen auf, verschafften sich Zutritt zur Werkstatt des Einzelhandels und entwendeten zwei Flexmaschinen sowie einen Hammer. Diese wurden im Anschluss in den Büroräumlichkeiten ...

mehr