Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf einen Kaffee mit ...

Arnsberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, der Caritasverband Arnsberg-Sundern e. V. und die Stadt Arnsberg laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger auf einen Kaffee ein. Am Samstag, 24. Juni 2023, von 10 bis 14 Uhr sind Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungs- und Jugendamtes sowie der Caritas in der Neheimer Innenstadt und freuen sich auf nette Gespräche. An der Ecke Marktplatte/Hauptstraße wird ein Kaffeemobil aufgebaut. Bürgerinnen und Bürger können bei einer Tasse Gratiskaffee Themen mit den Anwesenden besprechen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell