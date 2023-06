Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf Parkplatz - Polizei sucht Geschädigten

Sundern (ots)

Am Freitag kam es gegen 11:55 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz "Schimmerlingshof" in Sundern. Ein 62jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz berührte beim Einparken einen weißen Kleinwagen, vermutlich VW Polo. Es entstand leichter Sachschaden. Der Verursacher meldete sich wenig später persönlich bei der Polizeiwache, um den Unfall anzuzeigen. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr aufzufinden. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

