POL-BN: Apothekeneinbruch in Bonner City - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Kripo ermittelt wegen möglicher weiterer Tatausführungen - Richter erließ Haftbefehl

Wachtberg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 06.10.2022 in Wachtberg mit einer gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde er am Geldautomaten fotografiert. Die Karte war der zur Tatzeit 71-jährigen Geschädigten zuvor bei einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz des ...

